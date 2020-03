John Phillips

Esta quarta-feira, 25 de março, foi confirmado em comunicado oficial que o Príncipe Carlos era um dos doentes infetados por Covid-19, ora recorde.

No entanto por isso deixa de manter o contacto com os filhos, à distância, como é recomendado. Quem avançou com a informação foi Chris Ship, repórter da realeza, através da sua conta no Twitter.

"O príncipe Carlos tem vindo a falar com ambos os filhos. William, em Norfolk e Harry, no Canadá", afirmou.