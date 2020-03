WPA Pool

Numa altura em que há um aumento exponencial do número casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus no mundo, uma das recomendações das autoridades de saúde é o isolamento social. Desta forma, a rainha Isabel II e o duque de Edimburgo, que fazem parte de um grupo de risco do Covid-19, devido às suas idades avançadas (93 e 98 anos respetivamente) deixaram Londres e rumaram até Windsor, onde se encontram isolados e afastados do resto da família.

Ora para colmatar a distância para com os restantes membros da família, a monarca já parece ter encontrado uma solução. Segundo o Telegraph, Isabel II mantém o contacto com os familiares através do Skype e do Face Time. Além disso, a rainha irá ter a trabalhar consigo uma equipa que lhe fornecerá as ferramentas necessárias para comunicar por videochamada com os filhos, netos e bisnetos.

“Tal como todas as avós e bisavós de todo o país, a rainha deverá receber um curso intensivo sobre como fazer e receber videochamadas para poder falar com os familiares que não pode ver pessoalmente”, referiu uma fonte ao jornal britânico.