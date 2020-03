David Cheskin - PA Images

Muito se tem conspirado acerca do coronavírus. E houve até algumas figuras públicas que afirmaram já saber que uma pandemia mundial como esta estava para vir, ora recorde.

Desta vez é Michael Jackson quem está no centro das atenções. Segundo o antigo guarda-costas do artista revelou ao The Sun, o cantor previu que, mais cedo ou mais tarde, ia existir uma pandemia mundial. Daí usar tantas vezes máscara, como pode confirmar na fotografia acima.

Matt Fiddes, que trabalhou mais de 10 anos ao lado de Michael, afirmou: "Ele sabia que um desastre natural era iminente. Tinha uma enorme consciência e sabia que poderíamos ser eliminados a qualquer momento".