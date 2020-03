1 / 3 WPA Pool 2 / 3 WPA Pool 3 / 3 WPA Pool

Um dia depois da imprensa internacional ter reparado que Isabel II tinha usado luvas pela primeira vez em décadas durante um evento real específico, associando a atitude ao coronavírus, a rainha parece ter trocado as voltas e voltou a deixar as luvas de lado.

Isabel II esteve com a embaixadora de Cuba, Barbara Elena Montalvo Alvarezo e o presidente de Malta, George Vella, que foi acompanhado com a sua mulher, Miriam Vella, no palácio de Buckinhgam.

Nas imagens da galeria acima pode ver a monarca a dar apertos de mão sem luvas a ambos.