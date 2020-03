Reprodução Instagram, DR

Parece que a guerra entre Pedro Scooby e Luana Piovani não tem fim. Depois da apresentadora ter revelado que o surfista tinha pagamentos da pensão de alimentos em atraso, Pedro resolveu esclarecer a polémica através das redes sociais.

"Deixar esse assunto de marido e mulher para lá... Sempre achei que se tinha que resolver entre nós mas ela resolveu expor sempre na internet", começou por dizer numa série de stories, partilhadas na sua conta oficial do Instagram.

Visivelmente chateado com as acusações, Pedro acabou por revelar ainda que pagava todos os meses cerca de 1.800 euros de pensão à ex-mulher.

"Na Europa eles não pagam nem escola, nem saúde. Grande parte das roupas quem compra sou eu, escola de skate e todos os equipamentos eu pago. Sabes quanto custa para fazer compras em Portugal? Sabes quanto custa uma empregada? Então, não fales do que não sabes (...) "Nunca vou deixar de dar nada aos meus filhos. Não estou em Portugal por causa do coronavírus. Estou a tentar arranjar uma maneira de ir pra lá mas, de qualquer forma, não poderia ver as crianças, porque preciso ficar de quarentena", revelou.

Nas stories do Instagram, o surfista foi ainda mais longe e chegou a dizer que Luana Piovani só arranja problemas quando sabe que este está a namorar com alguém.

Recorde-se que Pedro e Luana estiveram juntos nove anos e da relação nasceram Dom, de 7 anos, e os gémeos Bem e Liz, de 4.