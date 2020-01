Foi há um ano que Luana Piovani trocou o calor do Brasil pelo frio de Portugal. Esta tem sido uma aventura marcante para a atriz que quis marcar o momento nas redes sociais.

Num longo e emotivo texto Luana começa por afirmar: "Fez um ano que nos mudamos pra Portugal. Um ano dia 17 de janeiro. Nem parece… Humm 🤔...pensando bem, mentira, parece sim. Fui eu que escolhi vir. Eu que decidi quando, onde e de que jeito. Só não escolhi Cascais, vejam como Deus é bom comigo, cá estamos e sinto-me tão grata pela minha “não escolha”. Nesse ano cresci muito, tornei verdade impressões que me cercavam e descobri montanha 🏔 Foi libertador ter a coragem de mudar (sim, é preciso coragem) e ver-me livre de escolhas não tão assertivas. Saibam que a sensação de que grandes escolhas não podem ser reformuladas, é FALSA! Fiz amigos, trabalhei, tomei muito vinho e pus toda minha vida dentro dessa nova e imensa realidade".

De seguida, mostrou-se agradecida e feliz por viver neste país e com possíveis novidades para breve: "Com o oceano a proteger-me da mesquinhez dos que julgam sem saber e opinam sem viver, troquei de asas.🦋🦅🦋 As novas, com mais cores e alcance, mostram como foi exato pra mim o momento da mudança ♻️ Com o coração repleto de paz e podendo viver sem ter que sofrer pelos que apenas sobrevivem , sinto-me em casa ❤️🇵🇹. Portugal seu lindo, grata pela acolhida e agora, que venha uma novela! Alegria aqui é tanta que ate com vontade de fazer novela estou☺️📺".