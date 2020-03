Instagram

Penélope, a primeira filha de Diogo Piçarra e Mel Jordão, nasceu no dia 3 de março, semanas antes da data prevista. Depois de uns dias na neonatologia, o casal pôde levar a filha para casa na semana passada, precisamente quando a vida de todos os portugueses mudou por causa do surto do novo coronavírus. Aliás, estes acontecimentos motivaram um desabafo comovente do artista nas redes sociais, que pode ler no link abaixo.

>> Pai há dias, Diogo Piçarra confessa: “Não imaginava pôr os pés fora daquele hospital e entrar num filme de suspense, pré-apocalíptico”

Quanto aos primeiros dias com uma recém-nascida em casa, o que parece ser mais difícil é mesmo a falta de descanso, pelo que se percebe pelos InstaStories da maquilhadora. Num dos vídeos publicados, Mel relata uma conversa com Diogo, na qual este confessa que “o pior da paternidade é mesmo a privação de sono”. Contudo, nestas imagens o artista aparece a dormir enquanto a namorada o filma. Espreite o vídeo:

Veja também o momento em que Diogo Piçarra e Mel Jordão saíram do hospital com a pequena Penélope: