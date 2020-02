1 / 6 Instagram 2 / 6 Instagram 3 / 6 Instagram 4 / 6 Instagram 5 / 6 Instagram 6 / 6 Instagram

Radiantes com a chegada iminente do primeiro filho em comum, Diogo Piçarra e Mel Jordão brincam o facto da maquilhadora estar já com uma barriga enorme. No mais recente post do cantor nas redes sociais, este aparece com uma bola de basquetebol por baixa da t-shirt e compara o tamanho da sua ‘barriga’ com a da companheira.

Recorde-se que o casal já sabe o sexo do bebé e até já escolheu o nome. Saiba tudo AQUI!