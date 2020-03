Getty Images

Os reis Felipe VI e Letizia de Espanha fizeram esta manhã o teste para saberem se estão ou não infetados com o novo coronavírus. Esta decisão surgiu depois de ter sido tornado público que Irene Montero, ministra para a Igualdade, teve um resultado positivo, o que causou preocupação na Casa Real porque esta esteve no mesmo evento que a rainha no passado dia 6, em Madrid.

“Em função das recentes atividades públicas de Sua Majestade, a rainha, e da informação transmitida pelo governo, como medida de prevenção indicada pelas autoridades sanitárias, Suas Majestades, os reis, realizaram esta manhã o teste correspondente à deteção do Covid-19. Os resultados dos ditos testes serão comunicados publicamente. Muito obrigado”, lê-se no comunicado emitido pela Casa Real espanhola.

Enquanto aguarda o resultado do teste, o casal real espanhol decidiu também cancelar os atos oficiais desta sexta-feira, dia 13. O rei Felipe VI, por exemplo, adiou uma audiência com a secretária-geral do Conselho da Europa, Marija Pejcinovic.