Foi confirmado um caso de coronavírus no Colégio Santa Maria de los Rosales, a escola que a princesa Leonor e a infanta Sofía de Espanha frequentam em Madrid. Ainda assim, as filhas dos reis Letizia e Felipe VI de Espanha não alteraram a sua rotina e esta segunda-feira, dia 9, foram às aulas como acontece habitualmente.

O estabelecimento de ensino já reforçou as medidas preventivas, mas tenta manter alguma normalidade e, sobretudo, evitar o pânico. A decisão de manter a escola aberta foi tomada depois de, na manhã de sábado, 7 de março, ter sido convocada uma reunião de emergência com o Ministério da Saúde e Educação da Comunidade de Madrid e com o Diretor Geral de Saúde Pública para que todos os estabelecimentos sigam as mesmas regras de prevenção.

O caso diagnosticado é, de acordo com a revista HOLA!, “leve, sem grandes sintomas”.

A Casa Real espanhola ainda não se manifestou oficialmente sobre este assunto, mas o facto de Leonor e Sofía manterem a sua rotina mostra a confiança dos reis de Espanha nas medidas de prevenção aplicadas.