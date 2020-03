Pacific Press

O escritor Luis Sepúlveda está em coma induzido por precaução e com respiração assistida devido aos efeitos do novo coronavírus, confirmou à SIC fonte da Porto Editora.

O grupo editoral está em constante contacto com a família do escritor chileno. Apesar do coma, Sepúlveda está a apresentar melhorias no estado geral de saúde, sendo que um dos pulmões já está a funcionar normalmente.

O escritor chileno sentiu os primeiros sintomas dois dias depois de ter passado pelo festival literário Correntes d'Escritas, na Póvoa de Varzim, em Portugal.

