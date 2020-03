Harry How

A filha mais velha de Kobe Bryant, Natalia, tirou uma fotografia ao lado de um mural em homenagem ao pai e à irmã, Gigi, que faleceram tragicamente num acidente de helicóptero (recorde aqui).

Este domingo, 8 de março, a mulher de Kobe Bryant partilhou o momento nas redes sociais, onde se pode ver a filha mais velha do casal arranjada e sorridente para ir ao seu baile de finalistas. Natalia quis marcar o momento, uma fase importante na sua vida, com fotografias à frente do mural para prestar homenagem ao pai e à irmã.

"❤️ os meus bebés. O baile de finalistas da Natalia", escreveu Vanessa Bryant na legenda da publicação que fez na sua conta de Instagram.

Como seria de esperar, nos comentários foram várias as mensagens de amor e força de fãs e amigos: "Ela está linda", "Ela é linda e o mural também", "Isto aquece o meu coração e ao mesmo tempo também o entristece. Bom ver-vos a avançar, meninas".

