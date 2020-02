UK Press Pool

Foi durante uma recente visita a um hospital dentário em Londres que Isabel II revelou algo sobre a sua adolescência, algo surpreendente, uma vez que a rainha não costuma fazer comentários sobre a sua vida privada.

Esta quarta-feira, dia 19 de fevereiro, a monarca de 93 anos conheceu alguns doentes do hospital e confortou um menino de 10 anos que se estava a preparar para usar aparelho de dentes. “Tive aparelho, felizmente foi há muito tempo”, disse.

Isabel II referiu que não era uma experiência agradável, mas tranquilizou o jovem de que "valia a pena no final". Recorde-se que o príncipe Harry foi fotografado a usar aparelho em 1999 e as princesas Beatrice e Eugenie também tiveram que o usar quando era mais novas. Atualmente, Lady Louise Windsor, filha do príncipe Eduardo, também usa um.