Esta terça-feira, dia 3 de março, Isabel II entregou medalhas às pessoas homenageadas pelo Palácio de Buckingham, entre elas estavam Harry Billinge, um veterano de guerra de 94 anos (em destaque no vídeo abaixo), e Wendy Craig, atriz que desempenhou um papel na série 'The Royal'.

Tudo decorreu normalmente, mas um detalhe no vestuário da rainha de 93 anos chamou a atenção: a monarca usou luvas, como pode ver nas imagens acima, algo que não fazia há mais de 60 anos neste evento real. Nas fotografias podemos ver Isabel II a cumprimentar as pessoas enquanto usa luvas brancas que cobriam até à zona do pulso.

Segundo o The Mirror, a última vez que a rainha vestiu luvas durante uma cerimónia de investidura foi em 1945 e, de acordo com a publicação, Isabel II apenas costuma usar luvas em compromissos públicos, não em eventos internos no Palácio de Buckingham.

Com o tema coronavírus como tema principal atualmente, uma fonte revelou ao jornal que "a rainha e os membros do Palácio seguem os conselhos do governo". No total, 51 casos de Covid-19 já foram confirmados no Reino Unido.