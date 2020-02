Instagram

No dia em que se celebra o amor, Cristiano Ronaldo juntou à mesa duas das mulheres mais importantes da sua vida: a mãe, Dolores Aveiro, e a companheira, Georgina Rodríguez. O momento foi registado em foto – na qual aparece também o namorado da matriarca do clã Aveiro, José Andrade – e partilhado nas redes sociais com a seguinte descrição: “Almoço de família ❤️”.

E esta reunião familiar tem ainda mais significado porque, apesar de todos os rumores em torno de uma alegada má relação entre Dolores e Georgina, as duas provaram que conseguem entender-se muito bem e até cozinharam juntas, como a espanhola mostrou nas suas redes sociais. Espreite aqui a fotografia inédita do momento em que a madeirense ensina a ‘nora’ a fazer bacalhau!