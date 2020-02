Nicolò Campo

Não é nova a especulação em torno de uma alegada má relação entre Georgina Rodríguez e Dolores Aveiro, embora ambas já tenham falado publicamente sobre o assunto e garantido que não há motivos para tantos rumores. E esta sexta-feira, 14 de fevereiro, a jovem espanhola deu mais um passo no sentido de mostrar que é bem aceite no seio da família do namorado e, sobretudo, pela mãe deste.

Nas Stories do Instagram, Gio partilhou uma fotografia na qual Dolores aparece, sorridente, a cozinhar. “A aprender a preparar um bom bacalhau. Com a melhor professora ♥️”, escreveu na legenda desta imagem especial.

