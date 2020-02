Instagram

Muito se especula sobre este, que é um dos casais do momento, mas segundo parece... tudo indica que este amor chegou ao fim.

Já desde o final do verão do ano se passado se falava sobre um possível romance entre João Félix e Margarida Corceiro. Romance esse que se veio a tornar público mais tarde, no início de novembro (recorde aqui).

Mas agora tudo parece estar a desmoronar. Recentemente, o casal viu-se envolto numa polémica que poderá ter levado ao término da relação.

Uma médica espanhola tornou públicas as mensagens que o jogador de futebol tinha trocado com ela, onde este lhe pedia explicitamente para passarem a noite juntos. Segundo a médica anunciou nas redes sociais, o objetivo desta exposição era que a modelo ficasse a saber da verdade.

Embora ainda não existam quaisquer declarações públicas ou oficiais, a mais recém participante do programa da TVI, Dança Com As Estrelas, eliminou todas as fotografias ao lado do jogador e ambos deixaram de se seguir no Instagram.

