Margarida Corceiro vai ser uma das concorrentes do programa Dança Com As Estrelas, da TVI. E foi neste âmbito que esteve presente no Você Na Tv à conversa com Manuel Luís Goucha.

Como seria expectável, João Félix foi tópico de conversa e a atriz e modelo chegou mesmo a revelar como os dois se conheceram.

"Tínhamos uns amigos em comum. Depois ele mandou-me umas mensagens no Instagram, foi assim... normalmente", contou Margarida.

Recorde que, recentemente, a imprensa portuguesa colocou em causa o namordo da jovem com o jogador de futebol mas o rumor rapidamente foi desmentido, recorde aqui.