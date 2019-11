Reprodução Instagram, DR

Até ao momento, João Félix e a namorada, Margarida Corceiro, sempre foram discretos quanto à sua vida pessoal, nomeadamente na relação que mantém e, apesar dos comentários que trocam nas redes sociais, nunca surgiram juntos numa fotografia... até agora.

A atriz de 17 anos mostrou este sábado, dia 2, uma imagem naquele que aparenta ser um closet e atrás de si, muito discreto, está o jogador do Atlético de Madrid.

Recorde-se que Margarida acabou as gravações da novela da TVI, "A Herdeira", e rumou até à capital espanhola, numa altura em que o internacional português de 19 anos encontra-se ainda a recuperar de uma lesão, um estiramento no ligamento lateral do tornozelo direito.