Desde que assumiram a relação no verão de 2019, João Félix e Margarida Corceiro tornaram-se num dos casais mais mediáticos do nosso país. Desde as declarações públicas de amor às fotografias românticas nas redes sociais, os dois jovens não escondem a paixão. Porém, segundo um órgão de comunicação nacional, o namoro já teve melhores dias.

Devido a um suposto arrufo, o craque do Atlético de Madrid e a atriz eliminaram-se nas redes sociais. Uma atitude que não passou despercebida aos olhos dos fãs e seguidores que acompanham ao pormenor a relação do ex-jogador do Benfica. No entanto, no final do dia de sexta-feira, voltaram a seguir-se no Instagram.

Entretanto, na sua página de Twitter, Margarida Corceiro já reagiu aos rumores de zanga. "Ganhem vergonha", escreveu a jovem, negando assim a notícia que dava conta de um desentendimento entre o casal.

