Mais de 20 anos depois de ter enfrentado um tumor maligno no colon, Marco Paulo volta a lutar contra o cancro, desta vez na mama. Esta sexta-feira, 28 de fevereiro, o cantor esteve n’O Programa da Cristina e não escondeu a emoção ao falar sobre esta fase frágil da sua vida.

“Nunca me passou pela cabeça passar por mais uma luta destas”, começou por referir, revelando que já começou a sentir os efeitos dos tratamentos de quimioterapia.

“Ontem, senti que o meu cabelo estava a cair. É desagradável. Eu sair do banho, ir ao espelho penetra-me e ver que o meu cabelo estava a cair”, contou.

A doença foi diagnosticada no final do dezembro, no entanto o artista não deu importância aos primeiros sinais, acabando por perceber numa consulta de dermatologia a gravidade da situação.

“Eu já tinha sentido há algum tempo um caroço debaixo da mama. Pensava que não era nada, que passava. Mais recentemente, quando cresceu, é que começou a doer. Quando eu colocava a mão, eu sentia a dor”, contou.

“Entretanto, eu fui à minha dermatologista… A doutora disse-me: ‘Tem que fazer já exames. Tem aqui um caroço e esse caroço pode ser uma coisa muito má’ [...] Eu fui logo fazer exames nesse dia…. Segundo os exames, era um tumor que já se estava a alastrar para debaixo do braço… Foi a partir daí que tudo se desenvolveu”, recordou.

Ceca de um mês após o diagnostico, o artista submeteu-se à cirurgia de remoção de tumor, precisamente no dia do seu aniversário, a 21 de janeiro. Entretanto iniciou os tratamentos de quimioterapia no hospital CUF Infante Santo, com sessões de duas em duas semanas.

Veja a entrevista completa no vídeo acima.