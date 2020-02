Jeremy Moeller

Com apenas 20 anos, Pop Smoke era uma das promessas do mundo do hip-hop mas perdeu a vida na madrugada desta quarta-feira, dia 19 de fevereiro, depois de uma tentativa de assalto à sua mansão, em Hollywood Hills.

A notícia de que o rapper, cujo nome verdadeiro era Bashar Jackson, foi morto foi confirmada pelo TMZ. Agora, a imprensa avança que o artista teria exposto a sua morada, um dia antes do incidente, nas redes sociais. Nas stories da conta oficial de Instagram de Pop Smoke é possível ver o músico a mostrar alguns sacos que recebeu da marca Amiri. Ao mostrar os presentes é bem visível a sua morada, numa das encomendas.

O TMZ avança que, ao contrário do que foi inicialmente noticiado, o ataque foi planeado uma vez que nas cameras de vigilância - a que publicação teve acesso - é possível ver quatro homens a entrarem sorrateiramente em casa de Pop Smoke.

Nas redes sociais vão-se multplicando as homenagens ao rapper.

Em janeiro deste ano morreu, com também 20 anos, a rapper Lexii Alijai e, em dezembro do ano passado, com 21 anos, morreu o rapper Juice WRLD.

