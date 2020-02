Instagram

O rapper norte-americano Bashar Barakah Jackson, mais conhecido pelo nome artístico Pop Smoke, foi morto a tiro durante um assalto à sua casa, em Los Angeles, Estados Unidos. A notícia foi avançada pelo site de celebridades TMZ.

A publicação revelou ainda que o crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 19 de fevereiro, pelas 4h30 locais. Dois homens encapuzados terão invadido a mansão, em Hollywood Hills, disparado contra o jovem artista e deixado o local a pé. Pop Smoke, de 20 anos, ainda foi levado para o hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos graves.

De acordo com as informações avançadas pela imprensa norte-americana, os criminosos ainda não foram capturados nem identificados.

O músico fazia parte do cartaz do festival ‘Rolling Loud’, que acontece no próximo mês de julho, em Portimão, no Algarve.