Desde de terminaram o namoro, em 2017, Nicki Minaj e Meek Mill ficaram de costas voltadas mas parece que, três anos após o fim da relação, a guerra entre os dois artistas escalou de indiretas a acusações graves, nas redes sociais.

Depois de, na semana passada o antigo casal se ter cruzado numa loja em Hollywood e ter trocado vários insultos, esta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, Nicki Minaj voltou a fazer duras críticas ao ex-namorado.

Numa série de tweets, a rapper começou por dizer que Meek Mill ainda estava obcecado por si e que este tentava constantemente saber coisas sobre o seu atual namorado [Kenneth Petty]. Minaj gozou ainda com o facto do ex-namorado ter ficado assustado quando os dois se cruzaram na loja e acusou Meek Mill de bater em mulheres.

Confrontado com as acusações, Meek acabou por responder: "A única maneira que podes tentar usar para acabar com a minha carreira é dizer que eu bato em mulheres... fala antes do teu irmão que foi acusado de violação e tu lhe pagaste o advogado... o teu irmão tocou nessa menina, tu sabes que eu sei! (...) toda a gente nesta indústria sabe que és má pessoa! Sabias que o teu irmão violava essa menina e foi por isso que me afastei de ti!". [Jelani Maraj, o irmão de Nicki, foi acusado de violação contínua da enteada, em 2015, na altura com apenas 11 anos. Maraj negou todas as acusações, acusando a mulher de fazer as alegações como forma de extorquir dinheiro.]

Nicki Minaj não ficou sem resposta e, minutos depois, acabou por escrever no twitter: "Bateste na tua própria irmã e gravaste. Cuspiste-lhe e gravaste. Deste-me um pontapé à frente da tua mãe e mandaste-a para o hospital".

Depois de mais alguns insultos, Meek acabou por negar as acusações de violência doméstica: "Para clarificar as coisas, eu não bato em mulheres e nas minhas entrevistas não deixou que me façam questões sobre ela [Nicki Minaj] ou qualquer situação que a envolva para promover o meu albúm".