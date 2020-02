Instagram

A morte de Tozé Martinho e os insultos ao futebolista Marega durante a partida que opôs o Futebol Clube do Porto do Vitória de Guimarães foram os assuntos que dominaram a atualidade deste domingo, 16 de fevereiro. E o apresentador Jorge Gabriel não ficou indiferente a estes acontecimentos e deixou a seguinte mensagem nas redes sociais:

“De luto pelo Tó Zé Martinho, um dos pioneiros da ficção em Portugal. De luto, pelos insultos dirigidos a Marega, que reagiu ao que, há muito, já havíamos visto e ouvido em Portugal. De luto por ver nova onda de indignação sobre o óbvio no futebol português. Mas afinal qual é a novidade? Não andamos permanentemente a desculpar a irracionalidade na bola? O Dinis, no jogo de futsal entre o Sporting e o Benfica, em benjamins, explicou-nos com simplicidade o que é, e o que deve ser o Desporto”.