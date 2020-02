Reprodução Instagram, DR

Um youtuber, conhecido por Vlogger Joe, está a enfrentar uma onda enorme de criticismo depois de fazer um vídeo a fingir que está a falar com Caroline Flack algumas horas após ter sido anunciada a sua morte. A apresentadora, que namorou com o príncipe Harry e com o cantor Harry Styles, foi encontrada morta este sábado, dia 15, na sua casa.

No vídeo, onde o titulo faz referência ao fato de ela estar viva, o youtuber afirma ter o número da anfitriã do reality show de namoro "Love Island" e do concurso "X Factor" e pretende ligar-lhe para "provar" se estava "realmente morta ou viva".

O jovem explica que conseguiu o número da inglesa de 40 anos "fora da Internet" e que não vai lê-lo para que os seus seguidores não lhe liguem.

Na gravação é possível ver o youtuber a trocar mensagens com Caroline perguntando-lhe se ela está viva ou morta, à qual ela supostamente responde: "Estou viva, as pessoas estão a espalhar rumores, não acredite em ninguém hoje em dia". O jovem vai ainda mais longe e faz video-chamada para "provar" que é real.

No final do vídeo, o mesmo explica que tudo era "Skit" (termo utilizado para se referir a uma paródia), mas também quer aumentar a consciencialização sobre a saúde mental, uma vez que a causa da morte de Caroline foi suicídio.

Os comentários foram desactivados, porém as redes sociais já foram inundadas com comentários de revolta e repulsa contra o youtuber, pedindo inclusive que este seja banido da plataforma.

"Aqui está a minha mensagem para o youtuber, Vlogger Joe: O que está a fazer é nojento. Explorar mortes por visualizações e dinheiro é doentio. Dá-me nojo que esse rapaz esteja a usar a morte de Caroline Flack apenas para fazer um vídeo doentio usando a sua morte para visualizações", escreveu um internauta.

Alguns youtubers partilharam também vídeos de resposta criticando o comportamento, referindo que ele tinha ido" longe demais" apenas para visualizações.