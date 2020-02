Getty Images

O afastamento da família real e o regresso ao Canadá trouxe a Meghan Markle muitas memórias do tempo em que trabalhava como atriz e, sobretudo, vontade de voltar a representar. Fontes próximas da (ainda) duquesa de Sussex garantem que esta está empenhada em integrar novos projetos, apesar de, para já, continuar muito dedicada ao filho, Archie, de nove meses.

Pool

Ainda assim, Meghan terá começado a estabelecer alguns contactos e há algo que o príncipe Harry terá de mudar para corresponder às expectativas da mulher: perder peso. “Ele ganhou alguns quilos recentemente, nota-se especialmente no rosto, e a Meghan pediu para ele resolver isso. Isso significa voltar ao ginásio, cortar nos hidratos de carbono e ter treinos com um personal trainer todos os dias”, conta fonte próxima dos dois à revista People, garantindo que a atriz não vai facilitar porque quer o marido na sua melhor forma para os encontros com famosos e, quem sabe, transformá-lo também numa estrela de Hollywood.

Getty Images

Recorde-se que, apesar de atualmente Harry e Meghan se encontrarem no Canadá, a imprensa internacional garante que a próxima morada do casal será Los Angeles, nos Estados Unidos.

Reveja o primeiro discurso de Harry depois de comunicar a sua saída da família real inglesa: