Instagram

Nuno Rogeiro está a passar por dias de grande preocupação. O seu filho António foi “brutalmente atropelado” junto à Cidade Universitária, em Lisboa, como o próprio revelou na sua página de Facebook.

Nessa publicação, o comentador da SIC enalteceu a atuação das autoridades e dos meios de socorro: “Só a pronta e corajosa intervenção da PSP e da PM, a dedicada assistência do socorro imediato e do INEM e os serviços exemplares do Hospital de Santa Maria o salvaram da morte certa”.

1 / 3 Facebook 2 / 3 Facebook 3 / 3 Facebook

E um desses intervenientes resolveu comentar o post, o que deixou o analista político comovido. “Sr. Nuno, sou um dos policias que socorreu o seu filho. Se precisar de alguma coisa ou de algum esclarecimento não hesite em contactar… Rápidas melhoras ao corajoso António que, face ao choque, portou-se lindamente… Aquele Abraço”, escreveu o agente de autoridade. E Nuno Rogeiro respondeu: “Caro Nuno Neves, obrigado eterno de um pai ferido. Queria ter sido eu a estar ali, a resguardá-lo, a empurrá-lo para fora da linha do carro, a apanhar com ele, a protegê-lo dos outros veículos que passavam. Mas o anjo da guarda acabou por ser o senhor agente“.

Nuno Rogeiro é casado com Daniela há mais de 27 anos e desta união nasceram António e Cristina. O jornalista é ainda pai de Inês e Catarina, frutos de uma anterior relação.