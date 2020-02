Paul Archuleta

Morreu Orson Bean. O ator e comediante norte-americano, de 91 anos, foi atropelado na passada sexta-feira, dia 7 de fevereiro, em Los Angeles.

A notícia foi confirmada pelo gabinete do médico legista do condado de Los Angeles que afirmou que o caso estava a ser investigado como uma fatalidade por um veículo.De acordo com as autoridades locais, Orson foi atropelado por um carro quando atravessava uma rua na cidade americana.

Recorde-se que Orson participou em inúmeros programas de televisão como 'To Tell de Truth'. O ator ficou ainda conhecido por filmes como 'Anatomia de um crime' e 'Being John Malkovich'. Em 1961 recebeu uma nomeação para um Tony Award na categoria de melhor ator num musical por 'Subways Are for Sleeping'.