Rita Ferro Rodrigues e Cristina Ferreira têm trocado muitas mensagens nas redes sociais a propósito da entrevista que a primeira concedeu com o marido, Rúben Vieira, à revista CRISTINA deste mês. Mas ao final do dia desta terça-feira, 11 de fevereiro, a apresentadora do Canal 11 resolveu elogiar a colega por todo o seu percurso.

“Isto nada tem a ver com a revista, aliás a revista já é uma consequência do que vou escrever. Tem sido um caminho que só ela e eu sabemos. E falo-vos de um caminho nosso - entre mulheres - que nada tem a ver com mais ninguém. E não foi um caminho linear. Comecei a olhar para ela com olhos de ver quando começou a mostrar-me a sua voz - a voz que cede aos que por norma não têm, assumindo posições que nada têm a ver com audiências e likes. Aprendizagem, evolução, crescimento”, começou por escrever Rita Ferro Rodrigues.

“A Cristina faz todos os dias escolhas (de temas, de convidados) e sobretudo tem a coragem de dizer de forma clara a quem não quer apertar a mão. Tantos outros apertam a mão à canalhice, sem pudores. Se falha? Sim, claro. Falhamos todos e todas. Mas todos os dias avança e surpreende. E ouve e aprende. E lança talentos, dá colo, faz incidir luz. É todos os dias alvo de fake news, e por isso, todos os dias são de luta e de verdade. E é por isso que tem uma magia e uma força só dela”, prosseguiu.

Para concluir, Rita Ferro Rodrigues deixou ainda um recado aos mais críticos: “As más línguas que não percam tempo: estou-me a borrifar para o que possam pensar, escrever, destilar. Por isso poupem o veneno. Esta é uma declaração de admiração de uma mulher para outra, uma declaração conquistada lentamente no tempo das coisas e da vida. Isso e mais nada, com todo o poder que encerra”.

Reveja o vídeo da surpresa de Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira n’ O Programa da Cristina: