Juntos há 14 anos, Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira são os protagonistas de uma história de amor improvável contada na edição deste mês da revista CRISTINA.

Nas redes sociais, a apresentadora de televisão confessou-se encantada com as fotografias e a entrevista. “A minha fotografia preferida está dentro da revista. E a entrevista ... é um documento que fica para os filhotes ... com a nossa história de amor. Emocionou -me doutora @dailycristina ! (as entrevistas foram em separado, eu não fazia ideia do que o Ben tinha dito 🥺😍) Está nas bancas ❤️ Se quiserem adquirir, depois contem-me o que acharam, sim ?

Beijos 😚”, escreveu Rita Ferro Rodrigues no Instagram.

