Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira são os protagonistas da edição da revista CRISTINA deste mês, dedicada ao amor. Juntos há 14 anos, a apresentadora e o assistente de realização recordaram o início desta improvável história de amor, que já deu frutos. O casal é pai de um menino, Eduardo, de nove anos, que veio juntar-se a Leonor- fruto do anterior relacionamento de Rita Ferro Rodrigues com Daniel Cruzeiro - e a Miguel, também fruto de uma anterior relação de Rúben Vieira.

Porém, nem tudo foi o mar de rosas. O início da relação foi atribulado. "Tinha saído de uma relação séria com o pai da Leonor, que ainda se mantém um grande amigo. E, sinceramente, queria divertir-me. Tenho que ser sincera. Francamente, quando nós começamos a conhecer-nos, eu e o Rúben, acho que ele levou logo muito mais a sério o nosso relacionamento do que eu. E isso provocou alguma mágoa, no início", confidenciou a apresentadora a Cristina Ferreira.

Por seu turno, na mesma entrevista, Rúben admitiu que, na altura, tinha medo de sofrer e que, por isso, tentou não apaixonar-se por Rita. "A minha cabeça, na altura, dizia-me: ‘Ela vai brincar contigo’. Ela estava a cima. Era apresentadora. ‘Tu és um técnico. És um miúdo do bairro. E não dá. Não bate uma com a outra. E se fores lá agora, se calhar, ela achar-te piada, vai brincar contigo e, se calhar, és tu que sais magoado’. E eu tentava sempre fugir. Tinha saído de uma relação também", confessou.

Esta insegurança por parte de Rúben e o afastamento emocional da apresentadora levou a que o casal optasse por seguir caminhos separados. No entanto, a separação acabou por ser fulcral para o desenvolvimento do relacionamento de ambos. "Foi um crescimento importante. Se não tivéssemos passado por essa fase, em que eu não estava a dar crédito àquilo, depois houve uma pausa, em que não estivemos juntos, foram cerca de dois meses, e aí eu senti muito a falta dele e percebi: ‘Ai meu Deus, como é que esta pessoa se tornou tão determinante na minha vida?’ Isso foi muito importante, no equilibrar da nossa relação, e daí para a frente é que começámos a construir algo muito mais forte", salientou Rita Ferro Rodrigues.

Entretanto, anos depois, em outubro de 2010, os dois viriam a trocar alianças. Na altura, a apresentadora estava grávida do primeiro filho do casal. "O Rúben e eu fomos ao registo civil casar, um dia antes do meu aniversário. Eu saí de um programa, ele saiu de outro, e encontrámo-nos no registo civil, comigo muito grávida do Eduardo [filho em comum de Rita e Rúben], e casámo-nos", referiu a apresentadora, acrescentado que não quis que “os filhos soubessem que tinha sido naquele dia, porque iam celebrar com eles no dia seguinte".

E foram precisamente, os filhos, Leonor e Miguel, que protagonizaram um dos momentos mais emotivos da cerimónia. "Os miúdos tinham escrito coisas e começaram a dizer coisas. E nós estávamos os dois admirados, porque eles eram pequeninos. (…) Eles começaram a ler o texto com muita seriedade, e nós começamos os dois a chorar. Foi aí que percebemos que aquilo era muito importante para eles. Por isso, eles é que são os nossos padrinhos", rematou.

