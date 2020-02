Reprodução Instagram, DR

Rita Ferro Rodrigues e o marido, Rúben Vieira, são os protagonistas da edição deste mês da revista CRISTINA, dedicada ao amor. Cristina Ferreira tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais várias imagens desta produção repleta de romance e este domingo, 9 de fevereiro, não foi exceção.

Num pequeno texto na sua página de Instagram, a apresentadora não poupou elogios àquele que a acompanha de segunda à sexta, no programa das manhãs da SIC e que é carinhosamente conhecido por Ben.

"Deixem me falar deste rapaz. A Rita não se vai importar. Conheço o Ben há muitos anos. Vou reformular, conheço o Ben há um ano. Antes tinha apenas uma imagem. Só depois de trabalhar diariamente com ele o percebi. É bom. Tem bom coração. Quando se sentou para a entrevista da revista CRISTINA estava nervoso como nunca o vi. Eu também, confesso agora. Porque a minha missão era que ele conseguisse expressar numa entrevista o que lhe vejo no olhar: verdade e amor. Obrigada Ben", escreveu na legenda de uma fotografia do assistente de realização, captada durante a sessão fotográfica para a sua revista.

>> Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira recordam separação de dois meses; "És um miúdo de bairro. Não dá" <<

Quem não resistiu a comentar a publicação foi Rita Ferro Rodrigues. Após ter colocado um emoji de um coração, acrescentou em jeito de brincadeira: “Caraças pá ! Bora viver os 3 juntos ahahahah. Pelo menos animado era. (beijo enorme querida Cristina)."

Recorde-se que Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira estão juntos há 14 anos e têm um filho em comum, Eduardo, de nove anos. A apresentadora é ainda mãe de Leonor, fruto da sua anterior relação com Daniel Cruzeiro. Já Rúben é também pai de Miguel, igualmente fruto de um relacionamento anterior.