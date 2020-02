Getty Images

O ano ainda agora começou e a rainha Isabel II de Inglaterra já teve de enfrentar uma série de problemas. Além do envolvimento do seu filho André num escândalo sexual e do afastamento do seu neto Harry e da mulher, Meghan Markle, da família real, a monarca tem agora de lidar com o divórcio do seu neto Peter Phillips.

Ao fim de 12 anos de casamento e duas filhas em comum - Savannah, de nove anos, e Isla, de sete – o filho da princesa Ana e a mulher, Autumn, decidiram separar-se. A notícia é avançada pelo jornal The Sun e ainda não foi oficialmente confirmada pelo Palácio de Buckingham.

Peter e Autumn conheceram-se em 2003, no Canadá, durante uma prova do Grande Prémio de Fórmula 1. O consultor de marketing desportivo e a gestora casaram-se no castelo de Windsor, cinco anos depois. Foram vistos juntos em público pela última vez no passado mês de setembro, na Escócia.