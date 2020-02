Getty Images

37 horas e meia de trabalho por semana, com um horário de segunda a sexta-feira, disponibilidade para viajar, experiência e um salário de 47 mil euros anuais. São estas as especificidades de um dos anúncios colocados online pela Casa Real britânica na última segunda-feira, 3 de fevereiro. A pessoa recrutada integrará o gabinete estratégico de renovação da instituição. O anúncio conta já com centenas de respostas.

Mas se esta não é a sua área tem ainda a oportunidade de trabalhar mais perto de Isabel II de Inglaterra com como secretária pessoal da princesa Alexandra de Kent, prima da soberana, ou como sous chef de cozinha.