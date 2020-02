ALAIN JOCARD

Está marcado para o dia 6 de fevereiro mais um desafio na carreira de Georgina Rodríguez: depois da dança, a moda e a publicidade, a namorada de Cristiano Ronaldo vai estrear-se como apresentadora na 70.ª edição do festival de Sanremo, que decorre entre 4 e 8 de fevereiro, em Itália.

O evento será apresentado por Amedeo Sebastiani, que terá a seu lado várias personalidades femininas, entre as quais a jovem espanhola, de 26 anos, que, de acordo com a imprensa local, não resistiu ao cachet milionário que lhe foi proposto.

"Ainda que os meus filhos sejam o mais importante para mim, sou mulher e quero trabalhar e ser independente. Não devo descuidar a minha vida profissional e gosto de trabalhar no meio artístico", contou Gio à revista Grazia quando questionada acerca das motivações para aceitar este desafio. “Sou uma pessoa conhecida, mas o que realmente quero é poder mostrar quem sou, que as pessoas me descubram, e não há melhor lugar [para isso] do que o festival. Para mim é um prazer e um orgulho ter sido umas das protagonistas femininas escolhidas”, concluiu.

Nas redes sociais, a companheira de CR7 também não esconde o entusiasmo por ter sido convidada. “A minha cara de felicidade ao ver que Sanremo está a chegar. Quinta-feira, dia 6, a Georgina está a chegar”, escreveu na legenda da sua última publicação no Instagram.

Recorde-se que Georgina Rodríguez já tinha feito uma pequena participação nos European MTV Awards, quando apresentou uma das categorias, numa gala que teve lugar em Sevilha, no passado mês de novembro.