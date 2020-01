Daniele Badolato - Juventus FC

Cristiano Ronaldo bateu um novo recorde mas, desta vez, fora dos relvados. O craque português é a primeira pessoa do mundo a alcançar 200 milhões de seguidores no Instagram.

Em segundo lugar, com "apenas" 173 milhões está Ariana Grande e posteriormente The Rock com 170.

Nas redes sociais, a irmã de Ronaldo, Elma Aveiro, já se pronunciou sobre o assunto e, na sua conta oficial do Instagram, publicou uma imagem do irmão para celebrar o feito.

Até ao momento, Cristiano Ronaldo tem ainda a 20ª fotografia com mais gostos de sempre na mesma rede social.