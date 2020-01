Georgina Rodríguez é capa da revista italina Grazia. À publicação, a modelo recordou o que sentiu quando viu Cristiano Ronaldo pela primeira vez e falou sobre a situação "insuportável" do momento em que a imprensa descobriu a relação.

"Estava a tremer à frente dele, mas houve uma faísca que disparou", começa por dizer a modelo de 26 anos quando viu o jogador na loja da Gucci, onde trabalhava, em Madrid.

"Sou muito tímida e talvez isso me tenha deixado mais agitada diante de uma pessoa que, com um único olhar, me tocou profundamente", confessou sobre o internacional português. O que atraiu a sua atenção? A "altura, o corpo e a beleza" do jogador.

O caos acabou por se instalar quando a imprensa descobriu a relação entre os dois e Georgina passou a trabalhar nos bastidores." A situação tornou-se insuportável. As pessoas não me largavam. Ligavam-me para o telefone e havia jornalistas na loja a fingirem ser clientes", apelidando a situação de insustentável.