"Felizes 26 anos para mim, muito feliz. Não posso pedir mais à vida. Só muita saúde para mim e para a minha família para poder estar com eles. Obrigada a todos pelas mensagens de parabéns, por todas as flores, por todo o amor. E obrigada ao meu marido por me dar o melhor da vida, os nossos filhos. Amo-te". Foi com esta mensagem que Georgina Rodríguez agradeceu nas redes sociais o carinho que lhe foi demonstrado esta segunda-feira, 27 de janeiro, data em que completou mais um ano de vida.

E foi precisamente esta publicação e o facto da jovem espanhola ter chamado “marido” a Cristiano Ronaldo – associado ao facto de ter nos dedos anelares de ambas as mãos vistosos anéis – que está a deixar no ar a possibilidade dos dois terem oficializado a sua relação em segredo.

Esta não é a primeira vez que este tipo de rumores ganha eco na imprensa internacional, mas, até agora, os dois têm sempre negado. Desta vez, o casal ainda não se pronunciou sobre um possível enlace secreto.

Recorde-se que CR7 e Gio assumiram a relação no início de 2017, depois de terem sido ‘apanhados’ juntos na Disneyland Paris semanas antes. Em novembro desse mesmo ano nasceu a filha de ambos, Alana. Desde então, a espanhola tem estado sempre ao lado do craque madeirense, desempenhando também na perfeição o papel de mãe dos seus filhos mais velhos: Cristiano, de nove anos, e os gémeos Eva e Mateo, de dois anos e meio.

