1 / 5 Tiago Caramujo 2 / 5 Tiago Caramujo 3 / 5 Tiago Caramujo 4 / 5 Tiago Caramujo 5 / 5 Tiago Caramujo

Depois de algumas semanas de incerteza e muitos palpites dos especialistas César Mourão, Carolina Loureiro, Sónia Tavares e Jorge Corrula, foi finalmente revelada a identidade do Leão.

“Gosta de sonhar bem alto”, “Gosta de reinar sozinho”, “Tem cuidado com a dieta”, “Tem duas leoas muito importantes na sua vida”, “Luta artes marciais” e “Não gosta que lhe façam festas”, foram algumas das pistas dadas acerca desta máscara ao longo de vários programas.

Mas, afinal, que era celebridade que deixou os especialistas confusos? Tratava-se de João Paulo Rodrigues, um nome muitas vezes referido quando chegava a hora dos palpites.

>> João Paulo Rodrigues fala sobre as filhas: “Elas são muito parecidas comigo”

Este domingo, 2 de fevereiro, o artista interpretou You Say, de Lauren Daigle, emocionou o apresentador João Manzarra e, no momento de tirar a máscara também Carolina Loureiro, César Mourão e Jorge Corrula confidenciaram que se sentiam tristes por ver revelada a sua identidade, porque isso significava que não voltariam a ouvi-lo. “Finalmente já posso revelar quem é que está atrás do Leão. Vou dizer agora a minha verdadeira opinião. Para mim é e sempre foi João Paulo Rodrigues. Se não for nunca mais faço televisão na vida”, afirmou César Mourão.

Veja o vídeo do momento da revelação:

‘Máscaras’ já reveladas:

Monstro – Maria João Abreu

Poodle – Francisco Menezes

Ananás – Rogério Samora

Pérola – Diana Pereira

Cavaleiro – Jel

Camaleão 1 – António Sala

