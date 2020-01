1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

A partir deste sábado, 25 de janeiro, o programa A Máscara conta com uma nova surpresa. O Camaleão é uma máscara que vai esconder, todos os sábados, um convidado especial que deverá ser revelado no final do programa.

E o primeiro convidado não podia ser mais especial. Com uma voz icónica, encantou com o tema 'Vem Viver a Vida Amor', de José Cid.

As possibilidades eram muitas mas os jurados estavam indecisos entre Vitor Norte, Carlos Areia, João Lagarto e Fernando Rocha. A verdade é que ninguém adivinhou ou reconheceu a voz do encantador António Sala!

António Sala tem uma das vozes mais marcantes do país, é um locutor e cantor português. A sua carreira profissional teve grandes marcos, apresentou concursos, fez programas de rádio e participou no Festival da Canção como intérprete.

Embora subtis as pistas acabaram por se desvendar: "Tem sempre que hibernar no inverno, mas se há coisa que gosta é a chegada da primavera para poder despertar do sono profundo", António Sala teve um programa na Rádio Renascença chamado Despertar. "Nesta longa viagem profissional, já conta com muita bagagem e com uma mala cheia de momentos bonitos e valiosos, também teve algumas tristezas, mas nada que não se resolva com uma boa anedota", o locutor de rádio lançou dois livros de anedotas, em 1991 e 1992.

