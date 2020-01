Reprodução Instagram, DR

Tio Jel, esteve esta segunda-feira, 6 de janeiro no Alô Portugal para falar da sua experiência no novo programa da SIC, A Máscara, onde deu vida ao misterioso cavalo preto. "Iam buscar-nos a casa, vestiam-nos um fato de treino preto, um capacete preto, um turbante preto", começou por dizer.

O humorista falou de todo o secretismo à volta do formato e admitiu que nem o apresentador, João Manzarra, sabe quem está por detrás das máscaras. "No dia em que eu gravei, estive lá fechado o dia inteiro num contentor. Nem a luz do Sol eu via e não via mais ninguém", referiu.

O cavalo foi a primeira máscara a ser revelada e apesar de se ter divertido muito em palco, Jel revelou que a roupa era muito pesada: "Só aquele casaco pesava mais do que eu próprio. Aquilo era um peso incrível, as máscaras são muito fixes mas para a gente se mexer, sobretudo eu que tenho muito sal grosso, e gosto de dar aquele impulso ao cavalo, foi cansativo."

Em conversa com José Figueiras e Ana Marques, Jel falou ainda do seu mais recente projeto. "Um dia chego a casa vindo da praia, bem-disposto, meto uma música e decido fazer um vídeo a dançar e a falar da minha dieta." Tio Jel começou a cantar e a dançar e ainda não parou. Sal grosso e Cagar e Andar são as músicas que podemos ouvir da autoria do humorista.

Veja a entrevista no vídeo abaixo:

Reveja a atuação de Jel em 'A Máscara':