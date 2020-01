1 / 9 Tiago Caramujo 2 / 9 Tiago Caramujo 3 / 9 Tiago Caramujo 4 / 9 Tiago Caramujo 5 / 9 Tiago Caramujo 6 / 9 Tiago Caramujo 7 / 9 Tiago Caramujo 8 / 9 Tiago Caramujo 9 / 9 Tiago Caramujo

Foi revelado este domingo o nome do famoso que se esconde atrás do Monstro e que tem confundido o painel de especialistas do programa A Máscara, da SIC, composto por César Mourão, Carolina Loureiro, Sónia Tavares e Jorge Corrula.

“Já estive em muitos sítios”; “Em 1998, cansado do escuro, tomei uma decisão importante e resolvi sair da toca”; “Gosto de quem me dá música, ou até de quem me acompanha à guitarra”; “Gosto de quem me leve a sair e namorar muito, abraçados, pelas ruas da cidade”; “Já fiz rir muita gente improvável”; “Só estas duas mãozinhas não chegam para tanta encomenda”; “Já trabalho há muito tempo com os melhores da minha área”; “Sou um monstro versátil”; “Já trabalhei ‘a dias’ em casa de gente importante”; “Gosto de laranjas”; “A minha aparência tem inspirado muitos sorrisos”; “Na minha profissão a dicção é obrigatória”; “Sou feito de muitas partes diferentes”; “Sou um monstro do audiovisual” ou “Por dentro sou complicado, mas para os outros sou prático”. Estas foram algumas das pistas reveladas ao longo dos programas, para ajudar a descobrir quem era, afinal, o Monstro.

Luís Marques Mendes, Diana Chaves, Joana Amaral Dias e Clara de Sousa foram alguns dos nomes apontados pelos especialistas, mas este domingo todos acertaram: quem se escondia por detrás desta máscara era a atriz Maria João Abreu!

Veja abaixo o vídeo com o momento da revelação:

Recentemente, Maria João Abreu esteve n’ O programa da Cristina para falar do café & bistro À da Maria, que abriu em março do ano passado com o seu filho Ricardo, a nora Rita e o marido, o músico João Soares. Os crepes são a especialidade da casa e a atriz fez para Cristina Ferreira alguns dos seus preferidos.

No mesmo programa também participarem Jel e Rogério Samora, que também estiveram sujeitos ao escrutínio dos especialistas do programa A Máscara. O primeiro vestiu-se de Cavaleiro e o segundo de Ananás.