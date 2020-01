Instagram

Este fim de semana não correu como o previsto para Luana Piovani. É que durante uma saída com amigos a apresentadora foi assaltada e recorreu às redes sociais para denunciar o crime que aconteceu na zona do Cais do Sodré, em Lisboa.

"Acostumada a Portugal, um ano aqui, ainda não tinha vindo no mercado da Ribeira desde que me mudei. Deu ruim, roubaram-me", desabafou, cita a CARAS Brasil.

Luana revelou ainda que após deixar a mochila nas costas de uma cadeira, vários bens pessoais fora roubados como um vestido e os cartões de crédito, que foram cancelados de imediato.

"Já cancelei o cartão, perdi meu vestidinho maravilhoso de couro que eu ia sair hoje à noite, mas nós vamos às compras. Foram os anéis, os dedos estão todos aqui. Só espero que essa pessoa que fez essa ação desprezível apodreça no inferno", afirmou.

Recorde-se que Luana Piovani mudou-se no inicio de 2019 para Portugal com os filhos, Bem, Liz e Dom, fruto da antiga relação com Pedro Scooby.