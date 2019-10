Esta quinta-feira, dia 24, Carolina Loureiro foi convidada de Júlia Pinheiro. Durante a conversa, a atriz falou do sucesso de novela Nazaré, da relação com os pais, do apoio dos colegas, mas não só.

Questionada sobre o lado menos bom da fama, Júlia Pinheiro mencionou a relação da atriz com David Carreira, que lhe trouxe muita exposição mediática. "Não te assustou?", perguntou a apresentadora.

"Por aí, sim. Eu acho que quando gostamos não pensamos em nada. Só na pessoa. E foi uma pessoa que eu namorei e que eu gostei muito ...e é isso", respondeu, sem fugir à pergunta.

