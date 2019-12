Depois de muitos rumores, Carolina Loureiro assumiu o namoro com Vitor Kley através de uma fotografia partilhada nas redes sociais. A imagem publicada no dia de Natal fez sucesso entre os fãs da atriz e parece que o amor veio para ficar.

Ainda no Brasil, Carolina tem estado a aproveitar ao máximo os dias com o cantor e parece estar o mais confortável possível com os amigos do músico. Esta segunda-feira, dia 30 de dezembro, a atriz publicou uma nova imagem ao lado do namorado e, na legenda, colocou apenas um coração.