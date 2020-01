Steve Granitz

Quase um ano após o fim da relação com Irina Shayk, Bradley Cooper pode ter encontrado novamente o amor. Segundo a imprensa internacional, o ator, de 45 anos, terá começado a namorar com Ana de Armas, a Bond Girl do novo filme do agente 007, No Time To Die, que tem estreia marcada para o próximo mês de abril.

Os dois atores conheceram-se há cinco anos, quando trabalharam juntos no filme War Dogs e segundo uma fonte, em declarações ao site Radar Online, foram vistos em clima de grande cumplicidade num evento que aconteceu no início de janeiro,

Ana de Aramas, de 31 anos, é cubana, e, nos últimos anos tem vindo a estabelecer-se no cinema norte-americano. Recentemente, participou no êxito de bilheteira Knives Out.

