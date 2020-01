1 / 2 Instagram 2 / 2 JC Olivera

Esta terça-feira, 21 de janeiro, Salvador Sobral deu uma novidade especial aos fãs. O artista vai participar no filme da Netflix sobre a Eurovisão, cuja estreia está prevista para maio de 2020.A revelação foi feita no programa Prova Oral, da RTP 1, conduzido por Fernando Alvim e Xana Alves, e o a artista acabou, ainda, por revelar uma pequena quezília com o ator e produtor norte-americano, Will Ferrel, que também vai participar na longa-metragem.

“Por acaso tenho uma com o Will Ferrell, por mais incrível que isso pareça. Fui convidado para fazer um filme com ele, que se chama Eurovision Movie, com a Rachel McAdams e o Pierce Brosnan. Quando cheguei lá a Edimburgo para fazer as filmagens, os gajos meteram-me outra cena em que eu dialogava com o Will Ferrel, ao que eu disse claramente que não ia fazer, não foi isso que a gente tinha acordado”, começou por contar.

Salvador ficou surpreendido por lhe ser pedido mais do que a cena que tinha combinado, em que interpretava o papel de músico de rua, que tocava piano e cantava. “Pensava que aquilo não ia acontecer, pedi demasiado dinheiro e afinal eles pagaram aquilo. Cheguei lá, fiz a minha cena e eles queriam que eu fizesse outra e eu disse que não. O gajo ficou claramente chateado”, acrescentou.

Eurovision é uma comédia realizada por David Dobkin e escrita por Will Ferrell e Andrew Steele. O filme retrata a participação de dois cantores islandeses, Lars Erickssong e Sigrit Ericksdottir, no famoso festival. Além dos atores acima referidos, a película conta com nomes como Demi Lovato, Dan Stevens e Jamie Demetriou.