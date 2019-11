Esta terça-feira, dia 19, Salvador Sobral esteve à conversa com Cristina Ferreira para promover o seu novo projeto e disco Alma Nuestra. Na entrevista, o cantor que teve uma vitória histórica na Eurovisão de 2018, falou um pouco sobre o casamento com a atriz francesa, Jenna Thiam.

"Aguentei um ano de casamento, pensei que não ia conseguir", revela com um humor à apresentadora da SIC sobre o aniversário de um ano de casamento. No vídeo abaixo, o cantor de jazz fala sobre a distância no relacionamento por estarem, naturalmente, em países diferentes.

"A verdade é que a gente nunca se vê" , confessando que vê mais os seus amigos e companheiros de estrada do que a mulher. "Ao início achava que era super poético e romântico ,o reencontro era sempre incrível. Viamo-nos uma vez por mês e agora já estou farto, queria tê-la ao meu lado"., revelou durante o programa. Jenna Thiam está em Paris, com uma peça de teatro, e prepara-se para rodar um filme na capital francesa.