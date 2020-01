Instagram

Embora tenham iniciado a relação há pouco tempo, Pedro Pé-Curto e Soraia Araújo não escondem que estão apaixonados e até já pensam a longo prazo. A participante do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, da SIC, partilhou no seu Instagram um desejo que os dois têm em comum: ter filhos.

“Meus queridos, é um grande desejo nosso, mas para já apenas desejamos”, escreveu Soraia na legenda de uma fotografia onde se vê um homem com as mãos apoiadas - em forma de coração - na barriga de uma mulher.

Numa entrevista recente, o casal também já tinha expressado esse desejo. Contudo, estes planos podem ser travados por um problema de saúde do professor do Seixal. Tal como revelou durante uma conversa intimista com Júlia Pinheiro, Pedro sofre de Varicocelo, ou seja, não produz espermatozoides em quantidade suficiente.

Ainda assim, Pedro e Soraia mantêm-se otimistas e contaram à revista Maria que, em breve, o ex-marido de Liliana Oliveira iniciará tratamentos de fertilidade para poderem realizar o seu sonho.